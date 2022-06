Nicht mehr auf Wolke sieben

Zwischen bisheriger und neuer Amtszeit: Phase fordert den künftigen OB Dietmar Späth heraus

Für den neuen Baden-Badener Rathauschef ist es eine Phase zwischen dem Ende seiner Zeit in Muggensturm und dem Start in der Bäderstadt. Wie geht Dietmar Späth diese Herausforderung an?