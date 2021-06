Baden Volleys profitieren von Dollhofers Bundesliga-Erfahrung

Beim TV Bühl feierte Benjamin Dollhofer im Jahr 2009 den Aufstieg in die Volleyball-Bundesliga. Zwölf Jahre später ist der Libero maßgeblich am Höhenflug der Baden Volleys SSC Karlsruhe in der Zweiten Bundesliga beteiligt. Der Routinier ist ein Eckpfeiler des amtierenden Vizemeisters und hat noch einiges vor.

Benjamin Dollhofer war dabei, als die Volleyballer des TV Bühl einst zum Höhenflug ansetzten. Der Ottersweierer machte den Aufstieg aus der drittklassigen Regionalliga in die Zweite Bundesliga mit und gehörte unter Trainer Mathias Eichinger zum TVB-Team, das 2009 den Sprung in die Bundesliga schaffte. 18 Jahre jung war Dollhofer damals.

Der ehemalige Kapitän der U19-Jugend-Nationalmannschaft, der als Beachvolleyballer auch auf internationaler Ebene Akzente setzte, hatte im Bühler Bundesliga-Ensemble neben den aufstrebenden Eigengewächsen Valters Lagzdins und Jonas Hemlein in erster Linie gestandene Akteure wie Heriberto Quero, Vladimir Rakic, Goran Iliev, Alexandar Ondelj und David Molnar um sich.

„Das war eine angenehme Situation“, sagt Dollhofer im Rückblick. „Die Arrivierten haben gespürt, dass wir jungen Spieler ehrgeizig und bereit waren. Wir wurden sehr gut aufgenommen und entsprechend gefördert.“

Benni ist eine tragende Säule in unserem Spiel. Antonio Bonelli, Trainer der Baden Volleys

Mittlerweile ist Dollhofer 30 Jahre alt und gehört beim Zweitligisten Baden Volleys SSC Karlsruhe selbst zu den Routiniers. Sein Trainer Antonio Bonelli hält große Stücke auf den Ex-Bühler, der in Karlsruhe wohnt und dort als Entwicklungs- und Prozessingenieur arbeitet.

„Benni ist eine tragende Säule in unserem Spiel. Er organisiert als Libero die Abwehr und die Annahme. In der Zweiten Bundesliga gibt es auf seiner Position kaum Bessere“, lobt der Coach seinen Schützling, der durch Leistung überzeugt und dem daneben eine weitere wichtige Rolle zukommt. „Er gibt seine Erfahrung an die jungen Leute weiter. Für uns ist er Gold wert“, so Bonelli.

Dass Dollhofers Bühler Bundesliga-Karriere bereits nach der Saison 2010/11 endete, war einerseits dem Maschinenbau-Studium am KIT geschuldet, andererseits auch einer gewissen Übersättigung. „Ich hatte praktisch keine Pause. Bundesliga, Nationalmannschaft und Beach haben mich voll eingenommen. Deshalb bin ich auf die Bremse getreten – auch weil ich spürte, dass ich einfach wieder mehr mit dem Kopf arbeiten wollte,“ sagt Dollhofer.

Fußverletzung stoppte Karriere

Nach einer Saison in der zweiten Bühler Mannschaft wechselte er nach Durmersheim, wo aufgrund einer hartnäckigen Fußverletzung ein Jahr lang aber gar nichts ging. Das Angebot eines Studienaufenthalts im französischen Lyon kam da gerade recht. Während er akribisch an seinem Diplom bastelte, spielte er zum Spaß für Rillieux-la-Pape in der fünften Liga.

Nach der Rückkehr in die Heimat schloss sich Dollhofer, mittlerweile wieder verletzungsfrei und neu motiviert, im Jahr 2015 dem SSC Karlsruhe an, der gerade das Durmersheimer Drittliga-Spielrecht übernommen hatte. Es war der Ausgangspunkt einer Erfolgsgeschichte mit dem Aufstieg in die Zweite Bundesliga und der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison als vorläufiger Höhepunkt.

Denkt Dollhofer an seine Bühler Bundesligazeit, gerät er auch heute noch ins Schwärmen. „Die Atmosphäre in der regelmäßig ausverkauften Schwarzwaldhalle, das war schon einzigartig. Es herrschte eine Euphorie und eine ehrliche Begeisterung, wie ich sie sonst nie erlebt habe.“

Persönliche Sternstunde gegen Rottenburg

Erinnerungen werden wach. Beispielsweise an den 27. Oktober 2010. An jenem Mittwochabend hatte Dollhofer vor heimischer Kulisse im baden-württembergischen Derby gegen den TV Rottenburg eine persönliche Sternstunde. Nach den gewonnenen ersten beiden Sätzen (29:27, 25:23) stand Rottenburg beim 24:19 im dritten Durchgang unmittelbar vor dem Matchgewinn.

Dann trat Dollhofer in Aktion. Mit einer beherzten Angriffsaktion markierte er den 20. Bühler Punkt, platzierte danach fünf Aufschläge nacheinander gekonnt ins gegnerische Feld und brachte seine Mannschaft damit 25:24 in Front.

Das Wunder von Bühl

Das Momentum war nun auf Seiten der Bühler, die nicht nur den dritten Satz, sondern auch den vierten Durchgang sowie den Tiebreak und damit das Spiel für sich entschieden. Bühls Manager Georgios Vlachojannis sprach danach vom „Wunder von Bühl“.

Dass sich sein ehemaliger Club nach der vergangenen Runde freiwillig aus der Bundesliga zurückgezogen hat, bedauert Dollhofer und hofft gleichzeitig, dass es über kurz oder lang wieder aufwärts geht.

Die Zukunft der Baden Volleys sieht er derweil in einem positiven Licht: „Wir haben im SSC Karlsruhe ein riesiges Potenzial. Wichtig ist, dass wir etwas aufbauen, das nachhaltig ist.“ Und so schließt er nicht aus, dass er als über 30-Jähriger das schafft, was ihm schon als 18-Jähriger gelungen ist, nämlich in die Bundesliga aufzusteigen.