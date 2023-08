Baiersbronn: Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Mehreren Einbrechern ist es gelungen, in eine Gaststätte einzudringen und Bargeld zu stehlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 12.20 Uhr in eine Gaststätte in Baiersbronn eingebrochen. Die Polizei teilte mit, dass die Einbrecher sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Innere der im Uferweg befindlichen Gaststätte beschafften. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0 74 41) 53 60 zu melden.