Ungeschlagen, die meisten Punkte und die wenigsten Gegentore – gleich in drei Kategorien liegt ein Club aus dem Fußballbezirk Baden-Baden ganz vorne.

An diesem Samstagabend endet in den Spielklassen im Fußballbezirk Baden-Baden die Punkterunde der Saison 2022/23. Höchste Zeit mal zu schauen, wer in den acht Ligen Punktekönig ist, wo die „Schießbude“ steht und welche Vereinsfarben der erfolgreichste Stürmer trägt.

Die Torjäger

Neun Spieler haben bislang die 30er-Marke übertroffen. Mit Abstand am treffsichersten ist Claudiu Toparcian vom FV Steinmauern II (Kreisliga C1), der mit 46 Toren als einziger Spieler im Bezirk über die 40er-Latte springen konnte. Der inzwischen 40-Jährige war 2012 in seiner rumänischen Heimat nahe Temeswar bereits Torschützenkönig der vierten Liga.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen vor dem Saisonfinale zwei Torjäger aus der Kreisliga A Nord: Lukas Grob vom SV Au mit 37 und Vedran Malecki vom Rastatter SC/DJK mit 35 Toren.

Außerdem über die 30-Tore-Marke schafften es Nassr Eddine Bentaleb (SC Baden-Baden/B2) mit 34, Lucky Eriamiantor (SV Mösbach/B2) mit 33, Aaron Gründer (SV Vimbuch/A Süd) mit 32 sowie Madalin-Alin Livan (FC Rastatt 04/A Nord), Daniel Mai (FV Rauental/B2) und Raphael Spinner (FSV Kappelrodeck-Waldulm II/C2) mit je 31 Toren.

Der Punkte-Meister

Keine Frage, in dieser Wertung ist die Sportvereinigung Neusatz in dieser Saison nicht zu toppen. Die zweite Mannschaft gewann jedes seiner 24 Spiele und holte mit der optimalen Ausbeute von 72 Punkten den Titel in der Kreisliga C3 – mit 25 Punkten Vorsprung auf den „Verfolger“ SV Mösbach II. Sogar noch vier Zähler mehr verbuchte die erste Mannschaft aus Neusatz, benötigte für die 76 Punkte allerdings 30 Spiele zum Meistertitel in der Kreisliga B2..

Auf Rang drei folgt der SV Au in der Kreisliga A Nord mit aktuell 71 Punkten. Bezirksliga-Champion FC Obertsrot (68 Punkte) kann mit einem Sieg am letzten Spieltag in Ottersdorf noch über die 70-Punkte-Marke springen.

Am wenigsten Punkte holte der FC Frankonia Rastatt, der in der Kreisliga A Nord mit vier Zählern das Tabellenende ziert. Nur einen Punkt besser ist der FC Gernsbach ebenfalls in der A Nord. Weniger als zehn Punkte weisen zudem der OSV Rastatt (7/B2) und der FV Haueneberstein (6/C3) auf.

Offensivpower und Schießbuden

Nicht zuletzt dank ihres Top-Torjägers Claudiu Toparcian steht der FV Steinmauern II (Kreisliga C1) mit 111 Toren an der Spitze. Gefolgt vom SV Mösbach und SC Baden-Baden (jeweils 109) aus der Kreisliga B2. Auf stolze Werte kommen auch der FV Muggensturm II (107/B1), der SV Au II (106/C1), der SV Mösbach II (103/C3) und der SV Au (102/A Nord). Der Rastatter SC/DJK (A Nord) und der FC Varnhalt II (C2) liegen vor dem letzten Spieltag jeweils bei 99 Toren.

Bei den meisten Gegentoren wäre der SC Wintersdorf mit einem Schnitt von über zehn Gegentoren pro Spiel nicht zu überbieten gewesen. Doch das Team wurde bekanntlich wegen zu vieler Absagen aus dem Spielbetrieb der Kreisliga B2 genommen. So geht dieser wenig schmeichelhafte Titel an den OSV Rastatt (164 Gegentore/B2).

Ebenfalls sehr anfällig präsentierten sich die Abwehrreihen von FV Haueneberstein II (127/C3), VfB Unzhurst (126/B1), FC Gernsbach (123/A Nord), SG Forbach-Weisenbach (118/B2) und SC Eisental II (114/C2). Auch der OSV Rastatt (108/C3) und der FC Frankonia Rastatt (104/A Nord) rissen die 100er-Marke.

Abwehr-Bollwerk

Am wenigsten Gegentore kassierte der SV Neusatz II. In seinen 24 gewonnenen Partien landete der Ball nur zehnmal im SVN-Netz, im Schnitt also nur 0,42 Gegentore pro Spiel.

Starke Quoten weisen auch die SV Vimbuch (22 Gegentore in 27 Spielen), SV Neusatz I (27/30), FV Iffezheim (27/29) und FV Muggensturm II (27/25) auf.

Die Hopp-oder-Top-Teams

Drei Teams aus dem Bezirk spielten kein einziges Mal unentschieden. Zum einen natürlich die SV Neusatz II mit ihren 24 Siegen aus 24 Spielen als einziges ungeschlagenes Team. Dazu Bezirksligist SV 08 Kuppenheim II (16 Siege/13 Niederlagen) und der SC Baden-Baden (10/14) in der Kreisliga C3.

Auf der anderen Seite ging es bei zwei Mannschaften besonders oft ausgeglichen zu: Der SV Scherzheim (Kreisliga A Süd) spielte zwölfmal unentschieden, der FV Ötigheim (Bezirksliga) elfmal.