19-Jährige fährt auf Drogen in Bühl-Balzenhofen

Die Polizei hat bei Bühl-Balzhofen eine 19-Jährige unter Drogeneinfluss am Steuer ihres Autos erwischt. Die Polizei teilte mit, dass sie gegen 22 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe einer Deponie in Richtung Bühl-Vimbuch fuhr, als sie kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle drängte sich den Polizisten der Verdacht auf, dass die Kontrollierte unter Drogeneinfluss stehen könnte.

Ein Drogentest bestätigte sich den Verdacht. Im Fahrzeug fanden die Beamten außerdem Gegenstände, die sie als Utensilien für den Drogenkonsum identifizierten. Nun droht der jungen Frau ein mehrwöchiges Fahrverbot und eine Strafanzeige.