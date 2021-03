19-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto und flieht von Unfallstelle in Bühl

Ein Autofahrer hat am Montagabend in Bühl die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich mit dem Auto überschlagen. Hierbei wurden mindestens die drei weiteren Insassen des Fahrzeugs verletzt. Der Fahrer floh vom Unfallort und wird noch immer gesucht.

Ein Autofahrer ist am Montagabend offenbar zu schnell auf dem Gewannweg in Bühl gefahren und hat hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei mitteilt, haben sich der verdächtige 19-Jährige und seine drei Mitfahrer mit dem Auto überschlagen und sind daraufhin auf allen vier Reifen in einem Feld abseits der Straße zum Stehen gekommen.

Der Fahrer und seine drei Mitfahrer suchten nach dem Unfall zunächst das Weite, die Mitfahrer kehrten allerdings kurz darauf zum Unfallort zurück. Zwei der Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die dritte Person trug schwere Verletzungen davon und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.

Mehrere Streifenwagen und ein Rettungshubschrauber wurden zur Suche nach dem flüchtigen Fahrer eingesetzt. Bislang fehlt von ihm noch jede Spur, es liegen nach Angaben der Polizei allerdings konkrete Hinweise vor. Möglicherweise besaß der mutmaßliche Fahrer keinen gültigen Führerschein. Die Ermittlungen dauern an.

Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.