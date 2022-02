Zeugen gesucht

27-Jähriger flieht zwischen Offenburg und Bühl trickreich vor Polizei

Eine Polizeikontrolle war das letzte, was der 27-Jährige gebrauchen konnte. So versuchte er lange, sich den Beamten zu entziehen – letztlich erfolglos. In und an seinem Fahrzeug warteten einige interessante Entdeckungen auf die Ordnungshüter.