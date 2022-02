30-Jähriger steigt aus dem Lkw und tritt gegen den Kotflügel eines Pkws

Ein Pkw-Fahrer fährt in Richtung Bühl und bremst einen Lkw aus. Beide halten an einer Ampel, der Lkw-Fahrer steigt aus und tritt gegen den Pkw.

Eine Auseinandersetzung hat es am Montag gegen 18.15 Uhr auf der L85 Richtung Bühl zwischen zwei Verkehrsteilnehmern gegeben. Wie die Polizei mitteilte, verhinderte ein 57-jähriger Autofahrer den Fahrstreifenwechsel eines 30-jährigen Lastwagenfahrers.

Dadurch musste der Lkw-Fahrer am Ende der Spur stark abbremsen. Beide Fahrzeuge fuhren in Richtung Bühl weiter und hielten an einer Ampel in der Vimbucher Straße.

Dort soll der 30-Jährige ausgestiegen sein und gegen den Kotflügel des Pkw-Fahrers getreten haben. Wegen Nötigung im Straßenverkehr und Sachbeschädigung wurden nun gegen die beiden Verkehrsteilnehmer Ermittlungen eingeleitet.