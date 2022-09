39-Jähriger greift 17-Jährigen bei Bühler Schnellimbiss mit Messer an

Nach einem Streit zwischen zwei Männern ist ein 39-Jähriger zunächst auf seinen Kontrahenten mit einen Messer losgegangen und verletzte danach den ihm zu Hilfe Eilenden mit einer Flasche am Kopf.

Im Stadtgebiet Bühl ist es am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 39-Jährigen und einem 17-Jährigen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll der 39-Jährige den jungen Mann mit einem Messer leicht am Oberkörper verletzt haben.

Die Streitigkeiten der beiden Kontrahenten hat sich im Laufe der Auseinandersetzung or einen Schnellimbiss im Bahnhof in Bühl verlagert. Dort verletzte der 39-Jährige den 17-Jährigen mit dem Messer am Oberkörper.

Als der Besitzer des Schnellimbiss dem 17-Jährigen zu Hilfe kam, wurde er vom 39-Jährigen mit einer Glasflasche attackiert und am Kopf verletzt. Nachdem der polizeibekannte Mann dann im Anschluss im Imbiss randalierte, wurde er von einer Streife der Landespolizei festgenommen und der Bundespolizei übergeben, welche die Ermittlungen aufgenommen hat.