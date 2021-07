40 Jahre Bühler Freibad: Am Anfang stand ein Kopfsprung im Sommeranzug

Hans-Dieter Hecker steigt im hellblauen Sommeranzug auf den Drei-Meter-Turm. Was will der der 47-jährige Freiburger Architekt dort oben? Das Fragezeichen über den Köpfen der Besucher der Bühler Freibad-Eröffnung weicht schnell kollektivem Staunen: Hecker taucht per Kopfsprung ins Wasser.

Die etwas andere Art der Schlüsselübergabe ist ein ganz besonderer Moment an diesem 12. Juli 1981, an dem laut Oberbürgermeister Erich Burger der Wunsch gleich zweier Generationen Wirklichkeit wird: Bühl hat jetzt ein modernes Freibad.

Die Zeit des „Bädle“ im Hänferdorf ist abgelaufen. Entstanden in den 1920er Jahren, hat es einen schweren Stand. Schon in den 50er Jahren erregt die Schwimmbadsituation gerade im Sommer die Gemüter.