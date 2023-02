Weitenung ist um 1970 ein dynamisch wachsendes Dorf. Das nährt das Selbstbewusstsein. Doch zum entscheidenden Schritt in der Kommunalreform reicht es bei einer Abstimmung im März 1972 dann doch nicht.

Weitenung ist selbstbewusst. Dazu hat es um 1970 einigen Grund. Die Gemeinde wächst, sie ist stark genug, die unterschiedlichsten Aufgaben anzugehen: Die Zukunft kann kommen. Wenn da nur nicht die baden-württembergische Kommunalreform wäre, die kleinere Dörfer in größere Einheiten integrieren möchte.

Aber auch in diesen Prozess geht Weitenung mit breiter Brust. Doch es wird sich zeigen, dass die meisten Menschen im Ort nicht ganz so selbstbewusst sind wie ihre politischen Vertreter.

Bürgermeister Gerhard Fritz, seit 1968 im Amt und zuvor unter anderem stellvertretender Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Bühlertal, skizziert Ende Dezember 1970 in öffentlicher Gemeinderatssitzung den Weg, auf dem er das Dorf durch die Kommunalreform führen möchte. Eine Eingemeindung? Nein, jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Eine Kooperation mit anderen Gemeinden? Gerne: Ein Gemeindeverband, das ist es, was Fritz und den Gemeinderäten vorschwebt.

Weitenung zählt 1970 bereits 1.100 Einwohner

Sie sehen sich in einer Position der Stärke, mit einigem Recht: Weitenung erlebt seit Jahren eine dynamische Entwicklung. 1970 zählt es 1.100 Einwohner. In den 20 Jahren zuvor ist die Zahl um ein Viertel gestiegen, vor allem in den 1960er Jahren hat die Kurve steil nach oben gezeigt.

Mehr und mehr Wohngebäude entstehen, die 204 aus dem Jahr 1968 bedeuten gegenüber 1950 einen Zuwachs um etwas mehr als ein Viertel. Dieser Trend hält ungebrochen an. Allein 1972, im letzten Jahr der Selbstständigkeit, werden mehr als 40 neue Wohnhäuser entstehen und dann – inklusive kanadischer Staatsangehöriger – mehr als 2.000 Menschen in Weitenung wohnen.

Gleichzeitig mit dem starken Bevölkerungswachstum verändert sich die Erwerbs- und Sozialstruktur massiv. 1970 sind 83 Menschen hauptberuflich in der Land- und Forstwirtschaft tätig, 1961 sind es noch 233 und 1950 gar 470 gewesen.

Umgekehrt nimmt das produzierende Gewerbe zu, von 199 im Jahr 1950 über 361 im Jahr 1961 und schließlich 478 im Jahr 1970. Der Sektor Handel und Verkehr verdreifacht sich in den 20 Jahren von 1950 bis 1970 von 63 bis 183.

Gemeinderäte billigen Entwurf zur Neubildung von Yburg

Die Verhandlungen mit den Nachbarn aus Steinbach, Varnhalt und Neuweier beginnen im Frühjahr mit vielversprechenden Gesprächen. Eine solche Verbindung stünde auch im Einklang mit der Zielplanung der Landesregierung.

Gerhard Fritz nennt die Vierer-Lösung bei einer Anhörung des Innenministeriums in Stuttgart den richtigen Weg und redet der Verwaltungsgemeinschaft das Wort. Fritz lässt aber auch durchblicken, dass eine Zusammenarbeit mit Bühl ebenfalls denkbar wäre.

Gegen den Willen der Bürger soll nichts geschehen. Gerhard Fritz Bürgermeister in Weitenung

Im Januar 1972 wird aus dem Quartett ein Sextett. Sinzheim meldet Interesse an einem Zentrum zwischen Bühl und Baden-Baden an, und auch Leiberstung schließt sich der Karawane an, die sich auf eine Stadt Yburg zubewegt. Die Vertreter der sechs Gemeinden beraten im Februar einen vom Landratsamt Bühl vorbereiteten Vereinbarungsentwurf über die Neubildung der Stadt Yburg. Die Gemeinderäte billigen ihn.

Bühl setzt sich bei der Abstimmung deutlich gegen Sinzheim durch

Bald aber wird ein Satz wichtig, den Gerhard Fritz im April 1971 gesagt hat: „Gegen den Willen der Bürger soll nichts geschehen“. Die sind sowohl in Neuweier als auch in Varnhalt mehrheitlich gegen die Stadt Yburg, sie wollen lieber ein Baden-Badener Stadtteil werden. In Steinbach sieht es anders aus. Dort wollen die Bürger die Yburg, doch der Gemeinderat setzt sich darüber hinweg und entscheidet sich für die Kurstadt.

Diese Entwicklung erwischt die anderen Gemeinden kalt. Noch am Jahresende 1972 ist das zu bemerken, wenn Fritz in den Heimatgrüßen schreibt: „Was uns allen noch nicht begreiflich ist, das ist die Tatsache, dass sich die Nachbarn aus Steinbach, Neuweier und Varnhalt der Stadt Baden-Baden angeschlossen haben“. Nur das habe Weitenung in den „Strudel der Gemeindereform“ gezogen. Im Strudel muss die Gemeinde mehr reagieren als agieren.

Nach der Überraschung im Rebland setzt Weitenung auf zweigleisige Verhandlungen: Bühl oder Sinzheim, das ist jetzt die Frage. In einer Bürgerversammlung zeigt sich eine Präferenz für Bühl. Die Aussprache ist sachlich, urteilt der Acher- und Bühler Bote. Deutlich wird aber „die große Enttäuschung über das Platzen der Gemeinde im Modellbereich Steinbach“.

Sinzheim indes hofft, der Gemeinderat billigt Anfang März 1972 den Entwurf einer Eingliederungsvereinbarung mit Weitenung. Doch ist das ein vergebliches Werben. Am 5. März haben die Weitenunger das Wort. Zwei Fragen müssen sie beantworten: Selbstständig bleiben oder der Ortsteil eines Nachbarn werden Eingemeindung werden?

123 Stimmen entfallen auf die weitere Selbstständigkeit, 300 auf die Eingemeindung. Die Stimmzettel sind kein Ausdruck von Selbstbewusstsein. Noch deutlicher ist das Ergebnis bei der Frage Bühl oder Sinzheim: 350 Stimmen für Bühl stehen 53 für Sinzheim entgegen.

Klares Ergebnis, aber der Gemeinderat zögert

Schon am 26. März 1972 legt Weitenung den Entwurf zum Eingemeindungsvertrag zur offiziellen Anhörung vor. Von 503 Stimmen entfallen 318 und damit fast zwei Drittel auf das Ja zum Gang nach Bühl, 179-mal ist Nein angekreuzt. Noch in der gleichen Woche soll der Bühler Gemeinderat seine Zustimmung vergeben. Er vertagt sich aber und wird schließlich Ende Juni bei zwei Enthaltungen den Eingemeindungsvertrag billigen.

Zu den Zusagen aus Bühl gehören die Fertigstellung der Ortskanalisation (das Wasserwirtschaftsamt Offenburg sieht schon 1972 in Weitenung die beste Ver- und Entsorgung im mittelbadischen Raum), der Neubau einer Schulturnhalle, die Fertigstellung der Trinkwasserleitung, ein Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde zur Erweiterung des Kindergartens und zur Renovierung der Pfarrkiche, der Ausbau von Wirtschaftswegen, der Kirchstraße und der Ottenhofener Straße, die Weiterführung bereits begonnener Erschließungsmaßnahmen in Wohn- und Gewerbegebieten sowie ein jährlicher Zuschuss an den konfessionellen Kindergarten.

Land sah für Gemeinden wie Weitenung keine Zukunft

Gerhard Fritz bescheinigt dem Gemeinderat, bei den Verhandlungen mit Bühl die Interessen der Bürger gut vertreten zu haben. Die zugesagten Vorhaben garantierten eine gedeihliche Fortentwicklung des Orts und seien nichts Unerfüllbares.

„Man stehe jedoch auf dem Standpunkt, dass man das bekomme, was man auch aus eigener Kraft hätte tun können“, heißt es im ABB.

50 Jahre später urteilt Daniel Fritz, ein Sohn des früheren Bürgermeisters und seit 2012 Ortsvorsteher: „Weitenung stand infrastrukturell schon sehr gut da und erfüllte fast alle Kriterien einer für die Zukunft gut aufgestellten Gemeinde. Insofern brauchte es keines größeren Partners, der diese Wünsche hätte erfüllen sollen. Die Projekte, die nach der Eingemeindung entstanden, hätte Weitenung mit großer Wahrscheinlichkeit auch als selbständige Gemeinde bewältigt und wahrscheinlich auch schneller umgesetzt.“

Das Land habe aber für Gemeinden wie Weitenung keine Zukunft gesehen, und so sei der Ort zu einem bedeutenden Bühler Stadtteil geworden.