50 Jahre Große Kreisstadt: Der Blick aus den Ortsteilen auf Bühl

Seit einem halben Jahrhundert ist Bühl Große Kreisstadt. Möglich gemacht haben es die Eingemeindungen in den Jahren von 1971 bis 1973. Den Auftakt machten 1971 Oberweier und Neusatz, 1972 folgten Balzhofen, Eisental und Oberbruch, ehe 1973 Altschweier, Moos, Vimbuch und Weitenung der Reigen der Eingemeindungen abschlossen.

Aus Anlass des Jubiläums 50 Jahre Große Kreisstadt hat die Redaktion den Ortsbeauftragten und Ortsvorstehern drei gleichlautende Fragen vorgelegt. Die eingegangenen Antworten werden hier veröffentlicht.

Manfred Müller, seit 2011 Ortsvorsteher in Altschweier

1. Wie bewerten Sie die Eingemeindung aus heutiger Sicht?

Die Eingemeindung war schon richtig. Viele Grundstücke der damaligen Gemeinde Altschweier lagen nahe oder sogar innerhalb der Stadt Bühl. Industrie in Altschweier anzusiedeln war nicht möglich.

2. Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Stadt?

In einem Wort gesagt: sehr zäh. Der Stellenwert des Ortsvorstehers ist nicht hoch angesiedelt. Man muss kämpfen für die Sache. Das ist sehr schade.

3. Was wünschen Sie sich für die Zukunft von der Stadt?

Bessere finanzielle Mittel, um die Wünsche der Altschwierer zu realisieren. Da die Kasse leer ist, bleibt dies wohl in nächster Zeit ein Traum. Der Informationsfluss ist auch nicht immer der beste. Das sollte besser werden. Alles, was mit Bauen zu tun hat, müsste viel schneller laufen. Die Wertschätzung des Ortsvorstehers müsste steigen.

Karin Feist, seit 2022 Ortsvorsteherin in Eisental

1. Wie bewerten Sie die Eingemeindung aus heutiger Sicht?

Da ich selbst erst nach der Eingemeindung geboren bin, kann ich nicht sagen, wie es vorher war. Ich kann mir aber nur sehr schlecht vorstellen, wie eine kleine Gemeinde wie Eisental die vielen Aufgaben, die sich stellen, alleine hätte meistern können. Gerade mit dem Blick auf unvorhersehbare Ereignisse wie Corona oder Ukraine-Krieg bin ich mir sicher, dass sich die Eingemeindung gelohnt hat.

2. Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Stadt?

Auch nach gerade mal einem Jahr im Amt fällt es mir schwer, ein Urteil über die Zusammenarbeit mit der Stadt abzugeben. Es gab viele Dinge, die gut liefen, und es gab einige Dinge, die nicht gut liefen. Vielleicht wären es mehr gute Dinge gewesen, hätten wir nicht neben Corona und Ukraine-Krieg noch mit Dingen wie Energiekrise und Fachkräftemangel zu kämpfen gehabt.

3. Was wünschen Sie sich für die Zukunft von der Stadt?

Die Dinge sollten schneller laufen. Bei der Digitalisierung müssen wir noch viel Zeit und Geld aufwenden. Das betrifft nicht nur die Angebote nach außen, sondern auch die internen Arbeitsabläufe. Außerdem sollten wir schnellstmöglich schauen, wie wir als Arbeitgeber attraktiv bleiben. Es wird immer schwieriger, eine Stelle neu zu besetzen. Da schlägt auch der demografische Wandel durch.

Klaus Dietsche, seit 2020 Ortsbeauftragter in Oberbruch

1. Wie bewerten Sie die Eingemeindung aus heutiger Sicht?

Es war damals richtig, sich für Bühl zu entscheiden. Es gab keine Alternative, da durch die Gemeindereform eine Selbstständigkeit von Oberbruch mit den damals rund 350 Einwohnern nicht zu realisieren war.

2. Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Stadt?

Eigentlich recht gut, wobei man gerade in der letzten Zeit den Eindruck hat, dass Themen verdrängt werden und man darauf wartet, dass die Ortsverwaltung aufgibt. Unter anderem handelt es sich um Themen wie Neubaugebiete, Geschwindigkeitskontrollen, ob mobil oder als ständige Einrichtung.

Nachdem man in Oberbruch Gelände für den Ausbau des Gewerbegebietes opferte, war man sich in Oberbruch sicher, dass als Gegenleistung ein Neubaugebiet entstehen würde. Nach meiner Einschätzung wird man darauf noch viele Jahre warten müssen.

3. Was wünschen Sie sich für die Zukunft von der Stadt?

Ein offenes Miteinander und als vollwertiger Partner angesehen zu werden. Es kann nicht sein, dass der Ortsbeauftragte über Entscheidungen, welche den eigenen Stadtteil betreffen, durch die Tageszeitung informiert wird.

Hans-Wilhelm Juchem, seit 2019 Ortsvorsteher in Neusatz

1. Wie bewerten Sie die Eingemeindung aus heutiger Sicht?

Aus heutiger Sicht glaube ich, dass die Eingemeindung in Bezug auf die Investitionen der Stadt von Neusatz positiv zu sehen sind. Erneuerung des Stromnetzes, Anschluss aller Häuser an das Wasser- und Abwassernetz, Bau einer Sport- und Veranstaltungshalle wären von einer eigenständigen Gemeinde wahrscheinlich kaum finanzierbar gewesen.

Die Erschließung des Gewerbegebietes rund um das Bosch-Gelände hätte einen Kraftakt für Neusatz bedeutet. Das „versprochene“ Schwimmbad war sehr wahrscheinlich eine übliche Forderung bei Eingemeindungsverhandlungen, deren Unterhaltung auch heute von der Stadt Bühl wohl nicht mehr finanzierbar wäre.

2. Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Stadt?

Mit der Zusammenarbeit mit den Fachbereichen bin ich überwiegend zufrieden. Jedoch gibt es themenbezogen unterschiedliche Sichtweisen auf die die Lösung von Anforderungen, die sich nicht mit denen des Ortschaftsrates oder der Ortsverwaltung decken.

Bei einigen Themen wünsche ich mir eine bessere Einbindung in den Entscheidungsprozess. Ebenso könnten einige Tätigkeiten mit weniger Aufwand im Ort und durch die Ortsverwaltung erledigt werden, die hierfür mit mehr Kompetenzen und verhältnismäßig geringen finanziellen Mitteln ausgestattet werden müssten. Dadurch würden die Fachbereiche der Stadt entlastet werden. Unter dem Strich wäre es aus meiner Sicht eine Win-win-Situation.

3. Was wünschen Sie sich für die Zukunft von der Stadt?

Ich würde mir mehr Wertschätzung für die Arbeit von Ortschaftsrat, Ortverwaltung und den Vereinen wünschen. Die Vereine in den Dörfern sind mehr als nur eine Organisation, die sich ausschließlich dem Vereinszweck widmet. Sie leisten durch ihre vereinsübergreifende Zusammenarbeit und Aktivitäten wertvolle Arbeit für die Einwohner und die Kommune, die in der Stadt durch Beauftragung von Firmen teuer bezahlt werden muss.

Martina Faust, seit 2022 Ortsbeauftragte in Moos

1. Wie bewerten Sie die Eingemeindung aus heutiger Sicht?

Die Leute um mich herum sind, so wie ich, auch zu jung, um die damalige Eingemeindung bewerten zu können. Aber es ging wohl nicht um die Frage, ob oder ob nicht, sondern nur darum, in welche Richtung die Eingemeindung vollzogen werden würde. Das wurde dann Bühl. Mit Lichtenau verbindet uns aber auch etwas, zum Beispiel die Telefonvorwahl.

2. Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Stadt?

Ich bin erst kurz im Amt und noch dabei, die Wege der Verwaltung kennenzulernen. Dabei erfahre ich von der Stadtverwaltung tatkräftige Unterstützung. Ich finde immer einen Ansprechpartner und bekomme auf meine Fragen gute Erklärungen. Die Dinge dauern aber ihre Zeit, wie es bei Behörden wohl üblich ist. Das dürfte nicht bühlspezifisch sein.

3. Was wünschen Sie sich für die Zukunft von der Stadt?

Wir wollen als Stadtteil hinter der Autobahn nicht vergessen werden. Die Stadtverwaltung sollte immer die Gesamtstadt im Blick haben. Sobald die Finanzlage es zulässt, sollten wir mit Projekten wieder vorwärtskommen. Das Dringendste ist der neue Kindergarten. Leider läuft es auch mit unserem Neubaugebiet schwierig, weil die Preissteigerungen dazu geführt haben, dass Bauwillige ihr Grundstück wieder zurückgegeben haben.

Manuel Royal, seit 2015 Ortsvorsteher in Vimbuch

1. Wie bewerten Sie die Eingemeindung aus heutiger Sicht?

Der Schritt war damals wohl alternativlos. Sämtliche 13 im Rahmen der „Zusatz-Vereinbarung“ getroffenen Zusagen wurden eingehalten: Vom Bau der Tullahalle über Kinderspielplätze bis hin zur Erschließung von Neubaugebieten. Vimbuch hat sich rasant entwickelt und hat heute mehr Einwohner als manch eigenständige Kommune im Landkreis.

Mit unserem Industriegebiet und der Infrastruktur, mit unseren überaus engagierten Vereine und Gruppierungen sowie Ortschaftsräten, die sich mit Herz und Hand für ihren Ort einsetzen, stünde Vimbuch heute auch eigenständig ganz gut da.

2. Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Stadt?

Insgesamt bin ich mit der Zusammenarbeit zufrieden. Natürlich sieht jedes Ortsoberhaupt immer zuerst „seinen“ Stadtteil und dann erst die gesamtstädtischen Interessen. Das macht es für die Kollegen nicht leicht, Prioritäten festzulegen. Eine grundsätzliche Frage ist: Welchen Entscheidungsspielraum, welche Befugnisse haben Ortsvorsteher und Ortsbeauftragte?

Das wurde in den vergangenen Jahren, zumindest gefühlt, reduziert. Insbesondere die Auflösung der Ortsteilbauhöfe erschwert einiges. Rückblickend war das so für Vimbuch keine gute Entscheidung. In dem Bereich kommt auch viel Kritik aus Ortschaftsrat und Bevölkerung.

3. Was wünschen Sie sich für die Zukunft von der Stadt?

Manchmal wünsche ich mir kürzere Entscheidungswege und etwas mehr Tempo bei der Umsetzung von Entscheidungen. Natürlich wünsche ich mir auch, dass mehr Geld nach Vimbuch fließt und mehr Vorschläge, die der Ortschaftsrat für den Haushalt vorschlägt, umgesetzt werden.

Daniel Fritz, seit 2012 Ortsvorsteher in Weitenung

1. Wie bewerten Sie die Eingemeindung aus heutiger Sicht?

Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Ich betrachte sie vor allem aus dem Blickwinkel, wie sich Weitenung als selbstständige Gemeinde entwickelt hätte. Man kann trefflich darüber spekulieren. Es spricht einiges dafür, dass sich Weitenung auch in der Selbstständigkeit sehr gut entwickelt hätte.

Weitenung hatte zum Zeitpunkt der Eingemeindung die beste Ver- und Entsorgung im mittelbadischen Raum. Das bescheinigte das damalige Wasserwirtschaftsamt in Offenburg. Weitenung besaß einen zukunftsorientierten Flächennutzungsplan, der in einer Geschwindigkeit umgesetzt wurde, von der man heute nur träumen kann.

In einem Zeitraum von fünf Jahren entstanden ein Gewerbegebiet und mehrere neue Baugebiete. Weitere waren schon in Planung. Im Gewerbegebiet „Mühlgut“ wurde ebenfalls fleißig gebaut. 1970 wurde auf Initiative der Gemeinde eine neue Einsegnungshalle mit viel bürgerschaftlichem Engagement erbaut und der Friedhof neu gestaltet.

Auch die heutige Grundschule war noch relativ neu. Das Kieswerk, das noch heute in Betrieb ist, entstand zu der Zeit und brachte über all die Jahre der Stadt beachtliche Pachteinnahmen. Weitenung stand also infrastrukturell schon sehr gut da und erfüllte fast alle Kriterien einer für die Zukunft gut aufgestellten Gemeinde. Insofern brauchte es eigentlich keines größeren Partners.

Was fehlte, war eine Halle für den Schulsport und für Veranstaltungen der Vereine. Der Bau der Rheintalhalle war dann auch Bestandteil des Eingliederungsvertrages. Die meisten Projekte, die nach der Eingemeindung entstanden, hätte Weitenung mit großer Wahrscheinlichkeit auch als selbständige Gemeinde bewältigt und aufgrund der Strukturen einer kleinen selbstständigen Einheit wahrscheinlich auch schneller umgesetzt.

Auch das eine oder andere Projekt, das noch auf unserer Wunschliste bei der Stadt steht, wäre vielleicht schon umgesetzt. Ein gutes Beispiel, wie sich auch eine kleine Gemeinde gut entwickeln kann, ist Seebach. Und Weitenung ist fast doppelt so groß. Klar, es gibt unbestritten auch positive Aspekte der Eingemeindung.

Ein gutes Beispiel ist der ÖPNV. Mittlerweile haben wir eine halbstündliche Verbindung mit der Citylinie nach Bühl mit einer direkten Anbindung an die Bahn. Das könnte sich eine kleine Gemeinde nicht leisten. Auch der Breitbandausbau mit einem Investitionsvolumen von fast vier Millionen Euro wäre vielleicht nicht in der Geschwindigkeit umsetzbar gewesen.

Wie auch immer: Die damalige Landesregierung sah für Gemeinden wie Weitenung keine Zukunft und drängte diese mehr oder weniger zu Fusionen. Nachdem die Verhandlungen mit den Reblandgemeinden Steinbach, Varnhalt und Neuweier gescheitert waren, wurden die Bürger und Bürgerinnen befragt, welche Präferenz sie haben: Sinzheim oder Bühl. Eine überwältigende Mehrheit votierte für Bühl und so sind wir heute mit unseren 2.500 Einwohnern ein bedeutender Stadtteil innerhalb der Familie „Große Kreisstadt Bühl“.

2. Wie läuft die Zusammenarbeit mit der Stadt?

Diese Frage ist eigentlich viel zu allgemein formuliert. Deshalb auch eine pauschale Antwort: Grundsätzlich läuft die Zusammenarbeit gut. Bei einigen Themen ist sie sehr gut, bei anderen Themen weniger gut. Das ist themen- und/oder personenabhängig.

3. Was wünschen Sie sich für die Zukunft von der Stadt?

Eine Strategie für die Entwicklung aller Stadtteile im Rahmen eines Gesamtkonzeptes, noch mehr Wertschätzung für das bürgerschaftliche Engagement, das in Vereinen aber auch von Privatpersonen erbracht wird, mehr Vertrauen in die Arbeit und Beurteilungsfähigkeit des Ortschaftsrates und in der Folge mehr Kompetenzen für den Ortschaftsrat und den Ortsvorsteher.

Eine größeres Budget für die Ortschaft, über das der Ortschaftsrat eigenverantwortlich entscheiden kann, mehr Flexibilität und Umsetzungsgeschwindigkeit von der Verwaltung, schnellere Umsetzung digitaler Serviceleistungen, dass die Zuständigkeiten, die in der Hauptsatzung geregelt sind, auch gelebt werden, die baldige Realisierung des Quartiers Brachfeld und Unterstützung bei der Ansiedlung eines Nahversorgers und schließlich den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses, das dringend benötigt wird.