50 Jahrestag: Moos wird mit Mehrheit zum westlichsten Bühler Stadtteil

Als 1969 seine Wahl zum Bürgermeister von Moos feststeht, verspricht Erwin Haungs, sich vor allem darum bemühen zu wollen, den Frieden im Dorf zu wahren.

20 Jahre später, Haungs ist mittlerweile Verwaltungsangestellter der Stadt Bühl, bestätigt Oberbürgermeister Ulrich Wendt bei der Verleihung der Landesehrennadel, dass Haungs sein Versprechen gehalten habe.

Es sei wesentlich dem Einfluss des letzten Mooser Bürgermeisters zu verdanken gewesen, „dass bei der nicht leichten Meinungsbildung zu den Problemen der Kommunalreform in Moos der kommunale Frieden habe gewahrt werden können“.

Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis bühl sinkt in den 1960er Jahren

Dass der 1325 in einer Urkunde des Klosters Schwarzach erstmals erwähnte Ort nicht länger selbstständig bleiben würde, ist Anfang der 1970er Jahre offensichtlich. Moos ist fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine weitestgehend landwirtschaftlich geprägte Gemeinde.

Von den 603 Einwohnern – fast zehn Prozent davon sind Heimatvertriebene – arbeiten 411 in einem der 103 landwirtschaftlichen Betriebe. Der Anbau von Tabak hat eine besonders hohe Bedeutung: 98 Betriebe sind in diesem Bereich aktiv, und unter den 20 Anbaugemeinden im Kreis Bühl weist Moos nach Gamshurst, Unzhurst und Schwarzach die viertgrößte Fläche aus.

Deshalb ist es auch kein Zufall, dass gerade in den 1960er Jahren, in denen aus verschiedenen Gründen der Tabakanbau dramatisch zurückgeht, die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe sinkt. Von 105 aus dem Jahr 1960 sind 1971 noch 80 übrig.

Arbeit finden die Mooser zunehmend anderswo, zu Hause gibt es nur wenige Betriebe. Entsprechend dünn ist die kommunale Finanzdecke, und so ist das Ende der Selbstständigkeit programmiert.

Ernsthafte Verhandlungen mit Bühler Bürgermeister laufen ab Januar 1972

Die Frage ist aber: Wird Moos zum westlichsten Stadtteil von Bühl oder zum östlichen Außenposten von Lichtenau oder Schwarzach? Die Mooser Kommunalpolitiker wollen sich alle Wege offenhalten.

Bereits im November 1971 spricht Erwin Haungs erstmals mit seinem Bühler Bürgermeisterkollegen Erich Burger, im Januar 1972 beginnen ernsthafte Verhandlungen.

Parallel laufen Gespräche mit dem Planungsverband Untere Acher, zu dem auch Lichtenau und Schwarzach gehören. Doch bleiben diese ohne Ergebnis, man habe sich nicht einigen können, informiert Haungs Anfang März in einer Bürgerversammlung.

Moos erhält einen zugesicherten Sitz im Gemeinderat von Bühl

Mit Bühl dagegen hat sich die Mooser Verhandlungsdelegation auf den Entwurf eines Eingliederungsvertrags verständigt, der keine Wünsche offenlässt. In einer Zusatzvereinbarung zum eigentlichen Vertrag sagt Bühl eine Reihe von baulichen Maßnahmen zu.

Der bestehende Kindergarten soll unterhalten und nach spätestens fünf Jahren ein neuer Kindergarten errichtet werden. Die Umsetzung bereits vorhandener Bebauungspläne soll helfen, Moos als Wohnort weiterzuentwickeln.

Kanalisationsarbeiten, verspricht die Stadt, werden fortgeführt oder eingeleitet. Was im Zuge der Eingemeindung als Sonderzuweisungen nach Bühl fließt, soll vollständig Mooser Projekten dienen. Als Vertretung im Gemeinderat wird Moos ein Sitz zugesichert.

151 Mooser reichen aus für die Eingemeindung an die Stadt

Das Angebot überzeugt eine Mehrheit der Mooser. Am 12. März 1972 stimmen sie über die vorgeschlagene Eingemeindung nach Bühl ab. Die Beteiligung liegt bei 64 Prozent.

151 Mooser stimmen für die Eingliederung, das sind an die 60 Prozent der abgegebenen Stimmen, 97 Mooser votieren mit Nein. Bereits Ende März stimmt der Gemeinderat zu. Mit dem Einverständnis des Regierungspräsidiums Freiburg ist die Sache besiegelt: Ab dem 1. Januar 1973 heißt es Bühl-Moos.

Erwin Haungs wechselt zur Stadtverwaltung in Bühl. Ansprechpartner vor Ort in Moos ist Alfred Leppert, der am 15. Februar 1948 als Ratsschreiber begonnen hat. Seine neue Aufgabe als Ortsbeauftragter füllt er bis zum 31. Mai 1983 aus.