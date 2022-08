54-Jähriger ist betrunken mit seinem Auto in Bühl unterwegs

Ein 54-jähriger Autofahrer war am Donnerstagmorgen betrunken in Bühl unterwegs. Dabei stieß er mit einem anderen Auto zusammen und flüchtete anschließend.

Am frühen Dienstagmorgen bog kurz nach 2.30 Uhr ein 54-Jähriger mit seinem Auto von der Vimbucher Straße nach rechts auf die B3 in Richtung Achern ab. Laut Angaben der Polizei war er vermutlich zu schnell unterwegs und stand zudem unter alkoholischer Beeinflussung, denn beim Abbiegen stieß er mit dem Auto einen 53-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Nachdem der Unfallverursacher zunächst anhielt, entfernte er sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Kurz darauf fand die Polizei den 54-Jährigen schlafend in seinem Auto auf einem Parkplatz in der Oberamtshofstraße. Er war offensichtlich betrunken, weshalb er eine Blutprobe abgeben sollte. Damit war der 54-Jährige überhaupt nicht einverstanden, wie auch mit der Behandlung seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen. Er wehrte sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen, so dass die Polizisten ihn aus seinem Auto herausziehen mussten und zur Dienststelle brachten. Hierbei beleidigte er die Polizisten mit übelsten Schimpfworten.