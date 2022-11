Angehörige und Polizei sind seit Dienstagabend auf der Suche nach dem 55-jährigen Thomas W. Er verließ gegen 18 Uhr sein Wohnhaus in der Konrad-Adenauer-Straße in Bühl, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Seither fehlt von ihm jede Spur. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 55-Jährige in einer hilflosen Lage befindet, so die Polizei. Es liegen derzeit keine Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung vor.

Zuletzt war der 1,73 Meter große Vermisste mit einer dunkelblauen Jeans, einer schwarzen Softshelljacke und Wildlederschuhen bekleidet. Er ist schlank, hat kurze graue Haare und eine Stirnglatze.

Hinweise über den Aufenthalt des Mannes nimmt jede Polizeidienststelle oder die Ermittler des Kriminaldauerdienstes gerne unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegen.