60-Jährige wird bei Verkehrsunfall in Bühl leicht verletzt

Eine 60-Jährige kollidiert mit einer anderen Autofahrerin in Bühl und wird dabei leicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden von 6.000 Euro.

Eine 60-Jährige hat am Mittwochvormittag gegen 9.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug die Steinstraße in Bühl befahren. An der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer von rechts kommenden Fahrerin, teilte die Polizei mit.

Durch die Kollision mit der 41-Jährigen zog sich die 60-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die 41-Jährige wurde nicht verletzt.