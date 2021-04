Still und leise hatten die Mädchen gelitten. Und das annähernd zehn Jahre und länger. Nun muss sich der Mann, der die Mädchen leiden ließ, vor dem Landgericht Baden-Baden verantworten.

Erst im vergangenen Frühjahr vertraute sich eine heute 21-Jährige aus Bühl ihrem Vater an. Der Nachbar von gegenüber hatte sie bereits als kleines Mädchen im Alter von fünf Jahren sexuell missbraucht. Nicht einmal, sondern immer wieder, über einen Zeitraum von fast zehn Jahren.

Und mit jeder Annäherung an das hilflose und von der Situation völlig überforderte Kind hatten sich die Ausprägungen der sexuellen Übergriffe gesteigert. Für die junge Frau war das so traumatisierend, dass sie noch heute mit den psychischen Folgen der Tat zu kämpfen hat. Die Scham, so erklärte ihre Anwältin als Vertreterin der Nebenklage am Mittwoch vor dem Landgericht, sei so groß gewesen, dass das Mädchen das schreckliche Geheimnis ihres Martyriums bis ins Erwachsenenalter für sich behielt.