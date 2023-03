„75 Jahre im Dienst der Bevölkerung in Mittelbaden“, unter diesem Motto hat der Kreisverband Bühl-Achern des Deutschen Roten Kreuzes sein Jubiläum mit einem Festakt im Bürgerhaus Neuer Markt gefeiert.

Dabei ist Werner Vögele, der von 1964 bis 1997 als Geschäftsführer den Kreisverband engagiert und innovativ vorangebracht hatte, mit der neu geschaffenen Ehrenmedaille in Gold des Kreisverbandes ausgezeichnet worden.

Dem Kreisverband, der 1973 mit der Einrichtung einer Rettungsleitstelle Wegweisendes für das Rote Kreuz in der Bundesrepublik geleistet hatte, erwiesen Bundes- und Landtagsabgeordnete, zahlreiche Bürgermeister, Gemeinde- und Landkreis-Vertreter, Delegationen von DRK-Kreisverbänden von Mittelbaden bis zum Hochrhein und des Landesverbandes am Freitagabend ihre Reverenz beim Festakt.

Musikalisch gestalteten ihn die Musikschul-Dozenten Sebastian Nagler (Saxofon) und Zdravko Chterev (Klavier), die fürs inspirierte „Take Five“ Sonderbeifall ernteten.

Verband wächst nachhaltig und dynamisch

Im Willkommen wies Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Stähle darauf hin, dass im Kreisverband heuer weitere Jubiläen gefeiert werden. Dieser habe vor jeweils genau 50 Jahren seine Rettungsleitstelle, die Rettungshundestaffel, den Technischen Dienst, Essen auf Rädern und den Fahrdienst für Menschen mit Behinderung eingerichtet.

Das Erreichte zeuge vom unermüdlichen Einsatz haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter, sagte Stähle. Die 75 Jahre des Kreisverbandes beleuchtete Vorstand Felix Brenneisen schlaglichtartig, so auch die Restrukturierung nach schwieriger Lage vor etlichen Jahren. Sein Fazit: „Ich freue mich sehr, dass es uns mit vereinten Kräften gelungen ist, eine dynamische Entwicklung zu gestalten, und wir heute auf ein nachhaltiges Wachstum blicken.“

Auch in Krisenzeiten habe das DRK seine Verlässlichkeit bewiesen, betonte Brenneisen. Er forderte, der Kreisverband müsse Strategien für Herausforderungen entwickeln, etwa die Attraktivität für Fachkräfte steigern, den Einsatz erneuerbarer Energien bei Rettungswachen und Geschäftsstellen sowie die E-Mobilisierung zu forcieren.

Der Kreisverband Bühl-Achern ist fest im gesellschaftlichen Leben verankert und bietet eine breite Palette an Leistungen. Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes

Kreisausschussvorsitzender Hubert Köninger erläuterte in der Laudatio: Werner Vögele habe die Verdienste, für die er die neu geschaffene Ehrenmedaille erhalte, „in drei Rot-Kreuz-Linien“ erworben, im Ehrenamt, im Personensuchdienst und im Hauptamt als Kreisgeschäftsführer.

Vögele habe die Erste-Hilfe-Ausbildung für die Bevölkerung entscheidend gefördert und 30 Jahre die Bereitschaft des Ortsvereins geleitet. Den Personensuchdienst habe Vögele so erfolgreich aufgebaut, dass er als Dozent an die Bundesschule berufen worden sei.

Auch die Verdienste als Kreisgeschäftsführer seien außergewöhnlich. „Man darf Werner Vögele als den großen Baumeister unseres Kreisverbandes bezeichnen. Fast im Jahrestakt wurde geplant, gebaut, weiterentwickelt“, erinnerte Köninger an die Rettungswachen Bühl, Achern und Baden-Baden. Bewegt wandte er sich an Werner Vögele: „Du warst das große Vorbild für mich und für viele von uns.“

Perfektes Beispiel für Kooperation

Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, lobte in einer Video-Botschaft: „Der Kreisverband Bühl-Achern ist fest im gesellschaftlichen Leben verankert und bietet eine breite Palette an Leistungen.“ Zur Ehrung von Werner Vögele merkte sie an: „Er ist das perfekte Beispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen Kreis-, Landes- und DRK-Bundesverband.“

Dezernent Sébastien Oser überbrachte die Glückwünsche des Landkreises Rastatt. Er würdigte die seit Jahrzehnten gelebte enge Partnerschaft mit dem DRK-Kreisverband. Diese habe sich bei der Einrichtung des Kreisimpfzentrums und den Einsätzen der mobilen Impfteams in der Corona-Pandemie hervorragend bewährt.