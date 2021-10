In Richtung Karlsruhe

9 Kilometer Stau nach Unfall auf der A5 bei Bühl

Auf der Autobahn zwischen Bühl und der Rastätte Bühl in Richtung Karlsruhe hat es am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall gegeben. Alle Fahrstreifen sind derzeit gesperrt, der Verkehr wird auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.