Laternen, Blumenschmuck, Engelchen

Abgeräumter Grabschmuck auf Bühler Stadtfriedhof sorgt für Fassungslosigkeit

Sie sind ein Stück Individualität: der kleine Engel oder die Kerze auf dem Grab. Nur: Nicht überall ist das erlaubt. In Bühl handelte die Verwaltung jetzt, was für Irritation und Diskussionen sorgt. Um was geht es da eigentlich? Und was hat es mit der geplanten Unterschriftenaktion auf sich?