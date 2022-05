Aggressiver Mann stört Gottesdienst in Bühl und wird handgreiflich

Ein Unruhestifter hat am Sonntag gegen 11.20 Uhr einen laufenden Gottesdienst in Bühl gestört. Wie die Polizei mitteilte, betrat der 40-Jährige die Kirche in der Johannesstraße und beleidigte lautstark den Pfarrer. In der Folge wurde der Mann offenbar handgreiflich.

Eine Mitarbeiterin der Gemeinde soll er mit einem Faustschlag gegen den Oberkörper zu Boden gebracht haben, da diese ihn zum Verlassen der Kirche aufgefordert hatte. Erst durch das Einschreiten mehrerer Gottesdienstbesucher konnte der Störenfried überwältigt werden.

Im Anschluss flüchtete der amtsbekannte Mann jedoch mit einem Fahrrad. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.