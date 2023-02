Aggressiver Senior verletzt einen Zugbegleiter am Bühler Bahnhof

Ein 74-Jähriger hat sich am Montag gegenüber mehreren Personen am Bahnhof in Bühl angriffslustig gezeigt. Er schlug mit seiner Tasche auf einen Mann ein.

Ein 74-jähriger Mann hat sich am Montagmorgen am Bahnhof in Bühl gegenüber einem Zugbegleiter, einer Reisenden und einer Bäckereiverkäuferin aggressiv verhalten. Wie die Polizei mitteilte, verletzte der Mann den Zugbegleiter leicht.

Der Zugbegleiter hatte dem Senior gegen 8.45 Uhr den Einstieg in einen Regionalzug verweigert, da dieser keinen Fahrschein besaß und auch keinen lösen wollte. Der 74-Jährige griff daraufhin den Zugbegleiter an und schlug mit seiner Tasche auf ihn ein. Der Zugbegleiter wurde hierdurch leicht an Arm und Schulter verletzt. Die alarmierte Polizei nahm daraufhin die Personalien des bereits polizeibekannten Mannes auf und erteilte ihm einen Platzverweis für den Bahnhof.

Gegen 9.45 Uhr trafen die Polizisten am Bühler Bahnhof erneut auf den 74-Jährigen. Er richtete seine Aggression nun gegen eine Reisende sowie eine Mitarbeiterin der Bahnhofsbäckerei. Beide blieben unverletzt. Der Senior müsse nun mit Anzeigen rechnen.