Die Corona-Teststation hat der Bühler Unternehmer Axel Sator auf dem Parkplatz von Schaeffler eingerichtet. Vor dem Test steht eine Online-Anmeldung an. Die Abwicklung und die anschließende Benachrichtigung erfolgt per QR-Code auf dem Handy.

„Je nach Nachfrage können hier die Autos in drei Teststraßen für einen Schnelltest reinfahren. Wir haben die Teststation zusammen mit Schaeffler entwickelt und bieten den Service mit Blick auf die sich abzeichnende Testpflicht auch für weitere Bühler Firmen an“, erklärte Organisator Sator bei Eröffnung der Teststation am Mittwoch.

Vor dem Corona-Schnelltest ist eine Online-Anmeldung notwendig. Bei der Online-Buchung sollte darauf geachtet werden, nicht die Seite des DRK-Bühl anzusteuern.

Service in Bühl auch für Pendler aus dem Elsass

„Es geht hier um eine schnelle und reibungslose Covid-Testung. Wir können in der Teststation ohne Probleme mindestens 3.000 Tests am Tag absolvieren. Das ist vor allem für Arbeitnehmer in der Früh- oder Spätschicht und vor allem für die Pendler aus dem Elsass sehr angenehm“, betonte Sator.

Das hier ist ein Stück Solidarität, die wir in der Krise brauchen. Wolfgang Jokerst, Erster Beigeordneter Bühl

„Das hier ist ein Stück Solidarität, die wir in der Krise brauchen. Diese Corona-Teststation passt in unsere Gesamtstrategie, zu der auch das Test-Zelt beim Bürgerhaus Neuer Markt gehört“, stellte Bürgermeister Wolfgang Jokerst (Grüne) fest. Die Corona-Teststation erweitere die Testkapazitäten für den Wirtschaftsstandort Bühl ungemein. Das sei ein wichtiges Signal in die Region.

Online-Anmeldung für Corona-Test auf Schaeffler-Parkplatz notwendig

Bei der ersten Online-Anmeldung müssen die Nutzer zunächst eine Reihe von Daten angeben. Beim nächsten Test sei dann das Verfahren umso leichter. Die Anmeldung erfolgt für eine genaue Uhrzeit. Dadurch wird alles reibungslos gesteuert, es gebe keine Staus, Puffer sind eingebaut.

Nach spätestens 20 Minuten erhält der Getestete das Ergebnis per Mail, verspricht der Betreiber. „Der Kunde bekommt das Ergebnis auf sein Handy zugestellt und kann das dann auch bei Bedarf jederzeit ausdrucken, etwa als Bescheinigung für seinen Arbeitgeber“, erklärt Sator.

Wir werden das System den örtlichen Gastronomiebetrieben zur Verfügung stellen, wenn es wieder Öffnungen gibt. Alex Sator, Initiator der Corona-Teststation

Er sieht auch kein Problem, den Test-Service in naher Zukunft weiter auszubauen: „Wir werden das System den örtlichen Gastronomiebetrieben zur Verfügung stellen, wenn es wieder Öffnungen gibt. Dann können die Kunden vorher hier vorbei kommen und sich testen lassen.“

Die Abrechnung der erfolgten Corona-Tests funktioniere über die Kassenärztliche Vereinigung. Für die Bürger ist ein Test pro Woche nach Angaben der Stadtverwaltung kostenlos. Die Mitarbeiter im Testzelt seien alle speziell geschult worden. Die Tests werden vor Ort im Zelt ausgewertet und das Ergebnis sofort an die getestete Person online weitergegeben.