Alexandra Grasmik ist die 32. Bühler Zwetschgenkönigin

Die neue Zwetschgenkönigin heißt Alexandra Grasmik. Eine Jury hat sie aus vier Bewerberinnen ausgewählt. Die 27-Jährige wird die Stadt und deren Wahrzeichen, die Bühler Frühzwetschge, bei Festen, Umzügen und diversen weiteren offiziellen Anlässen repräsentieren.

Ihre offizielle Premiere feiert sie beim Zwetschgenfest vom 7. bis 11. September. Auf einen Programmpunkt freut sie sich bereits besonders: „Eine Fahrt mit dem Riesenrad, um mein Bühl von oben zu sehen.“

Mein Bühl: Hier ist Grasmik geboren. Aufgewachsen ist sie in Sasbach, nach dem Abitur zog sie es sie zurück nach Bühl. Als Kind habe sie immer gesagt: „Ich komme aus Bühl und bin ein Zwetschgenkind.“ Ihre älteste Erinnerung an das Zwetschgenfest ist eine Fahrt mit dem Riesenrad. „Da muss ich wohl sechs Jahre alt gewesen sein.“ Seither sei die jährliche Fahrt auf dem Riesenrad Pflicht, sagt die neue Blaue Königin.

Als das Traditionsfest zweimal wegen der Corona-Pandemie ausfiel, habe sie das bunte Treiben sehr vermisst. Beim Neustart im vergangenen Jahr habe sie im Weindorf gearbeitet. Hauptberuflich ist Alexandra Grasmik bei Edeka Südwest in Offenburg im Vertrieb beschäftigt.

Viele Geschichten über das mittlerweile offiziell zur Zwetschgenstadt erhobene Bühl und das Stadtgeschehen hat sie während ihrer Nebentätigkeit erfahren – zunächst war sie als Servicekraft im „Schwanen“ tätig, mittlerweile im „Deutschen Kaiser“.

„Ich möchte meiner Heimatstadt etwas von dem Guten zurückzugeben, was ich bis jetzt hier erfahren habe“, nennt sie als Grund für ihre Bewerbung um das Ehrenamt. Bei ihrer Bewerbungsrede vor der Jury aus Vertretern der Stadtverwaltung und der Gemeinderatsfraktionen sagte sie: „Mit dem notwendigen Humor und dem berühmten Bühler Charme möchte ich an meine Aufgabe herangehen.“

Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW) wünscht der neuen Hoheit für ihre Amtszeit „eine ereignis- und erlebnisreiche, interessante und schöne Regentschaft“. Grasmik folgt auf Jessica Stiefel. Das Amt der Zwetschgenkönigin gibt es seit 1927. Alexandra Grasmik ist die 32. junge Frau, die die Bühler Zwetschge repräsentiert.

Immer wieder geändert hat sich die Art und Weise, wie die Königin zu ihrer Krone kommt. In den ersten Jahren fand die Kür im stillen Kämmerlein statt. Von 1951 an stellten sich die Bewerberinnen, zehn an der Zahl, bei öffentlichen Festabenden vor, das Publikum kürte die Siegerin.

Diese Art der Königinnensuche hielt allerdings nicht lange an. 1958 formierte sich ein siebenköpfiges Gremium aus „Bühler Mänti“ und Festausschuss, das die Königin wählte und beim Fest vorstellte. Damit rückte die Vorstellung der Königin wieder ins eigentliche Festgeschehen.

Das hat sich wie so vieles, was einmal zur „Blauen Königin“ gehörte, längst wieder geändert. Viele Jahre hatte das Fest den „Tag der Blauen Königin“ erlebt, der Sonntag war eine Huldigung an die Zwetschgenkönigin. Und lange standen ihr auch Prinzessinnen zur Seite.

Heute wird die Hoheit in geheimer Wahl von einer Jury bestimmt, der neben dem Oberbürgermeister je ein Vertreter der Gemeinderatsfraktionen sowie drei Vertreter und Vertreterin des Fachbereichs Bildung – Kultur – Generationen.