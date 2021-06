Alte Wetterregel

Am Sonntag ist Siebenschläfer-Tag: Bleibt das Wetter für sieben Wochen?

Sieben Wochen soll das Wetter so bleiben, wie es am Siebenschläfertag ist. Dann hoffen wir mal, dass am 27. Juni alle damit zufrieden sind. Doch wie genau ist diese Wetterregel? Und was macht der Klimawandel mit ihr?