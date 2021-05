Ein Angeklagter, der schon früh mit dem Gesetz in Konflikt geriet, eine arrangierte Ehe und ein Streit, der im Juli 2019 gewalttätige Züge annahm: Vor dem Amtsgericht Bühl wird wegen Misshandlung und räuberischer Erpressung verhandelt.

Ein Angeklagter, der schon früh mit dem Gesetz in Konflikt und schließlich in Haft geriet, eine arrangierte Ehe und ein Konflikt, der im Juli 2019 gewalttätige Züge annahm, hat am Mittwoch das Schöffengericht des Amtsgerichts beschäftigt. Der 30-Jährige, der sich wegen räuberischer Erpressung zu verantworten hatte, muss mit einer Gefängnisstrafe rechnen.

Die Staatsanwaltschaft warf ihm unter anderem vor, dass er seine jetzt 27 Jahre alte Ehefrau mit Faustschlägen gezwungen habe, das Geld herauszugeben, mit dem die Kindergartenbeiträge für die beiden gemeinsamen Sprösslinge bezahlt werden sollten.

Aufgrund der eskalierenden Konflikte habe sie beschlossen, ihn zu verlassen. Doch das ließ er nicht zu, verlangte, dass die Kinder bei ihm bleiben müssen. Als sie zu ihrer Schwiegermutter in die Küche ging, sei er ihr gefolgt, schlug mehrfach wiederum mit der Faust zu und trat auch auf seine Frau ein. Schließlich gelang es ihr, ins Frauenhaus zu flüchten. Bei dieser Geschichte hielt die Staatsanwaltschaft das Einschreiten von Amts wegen für erforderlich.