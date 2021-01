Der anonyme Autor macht keine halben Sachen. Sein Brief, in dem er sich über die „Nichteinhaltbarkeit der Corona-Abstandsregeln“ bei einem Discount-Markt in Bühl beschwert, schickte er gleich an das Gesundheitsamt des Landratsamtes Rastatt und in doppelter Ausführung an das Ordnungsamt und das Bauordnungsamt der Stadt Bühl.

Auch die BNN-Redaktion hat ein Exemplar erhalten. Sie hat die Vorwürfe geprüft.

Der Verfasser wirft dem Discounter eine „maximale Ausnutzung der Marktfläche“ vor, angeblich über das zulässige Maß hinaus. Fast an jeder Ecke würden Verkaufsständer die Gänge einengen, die außerdem durch Waren oder geleerte Verpackungsmaterialien blockiert würden.