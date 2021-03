Unmut über Verschmutzung

Hundekot-Tüten in der Natur sorgen in Bühl für Ärger

In Bühl gibt es immer wieder Probleme mit Hundekot-Tüten, die in der Landschaft entsorgt werden. Landwirte und der Schäferhundeverein in Eisental ärgern sich. Die Stadt begegnet dem Problem mit Hundetoiletten.