Die nach Missbrauchsvorwürfen verwaisten Pfarrerstellen in Bühl und Kappelwindeck werden ab Pfingsten wieder besetzt: Andreas Schneider und Martin Drathschmidt, die seit 2004 gemeinsam in der Seelsorgeeinheit Adelheim-Osterburken-Seckach arbeiten, wechseln nach Mittelbaden.

Für die Pfarrgemeinden St. Peter und Paul in Bühl und St. Maria in Kappelwindeck ist es ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Das Erzbischöfliche Ordinariat hat am ersten Adventssonntag die Neubesetzung der verwaisten Pfarrerstellen angekündigt. Andreas Schneider und Martin Drathschmidt nehmen ihre Arbeit am Pfingstsonntag, 23. Mai, auf.

Schneider übernimmt auch die Leitung der Seelsorgeeinheit Bühl/Vimbuch. Die beiden Priester sind derzeit gemeinsam in der von Schneider geleiteten Seelsorgeeinheit Adelheim-Osterburken-Seckach tätig.