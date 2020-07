Asiatische Hornisse ist bis nach Bühl vorgedrungen

Überraschung in Bühl: Asiatische Hornissen nisteten dort in einem Rollladenkasten. Die invasive Art könnte eine Gefahr für Bienen sein. Mehrere Exemplare wurden tiefgefroren nach Berlin geschickt.

Mit der Vespa velutina hatten Günter Dußmann und Oliver Linz nicht gerechnet, als sie nach Vimbuch gerufen wurden. Die Bühler Feuerwehrmänner sind auch Hornissenfachberater, und als solche sollten sie ein Nest im Rollladenkasten an einem Wohnhaus in Augenschein nehmen. Solche Nester werden üblicherweise umgesiedelt – die Hornisse ist geschützt –, doch dieses Mal war einiges anders.

Was Dußmann und Linz sahen, ließ sie stutzen. Sie vermuteten eine Art, die in Deutschland eigentlich nicht heimisch ist. Kommandant Dußmann machte Fotos, die über das Landratsamt Rastatt zum Regierungspräsidium Karlsruhe kamen. Dort wurde die Vermutung bestätigt: In Vimbuch war die Asiatische Hornisse gefunden worden, Fachbezeichnung Vespa velutina.

Asiatische Hornissen werden tiefgefroren nach Berlin geschickt

Diese steht auf der Liste der invasiven Arten, ihre Nester müssen vernichtet werden. Dies muss ein Kammerjäger übernehmen, nachdem das Regierungspräsidium einen Kostenvoranschlag geprüft hat.