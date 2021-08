Auf dem Aspichhof in Ottersweier wächst jetzt auch Hanf. Noch ist es ein Versuch in Kooperation mit einem Start-up. Betriebsleiter Simon Glaser verspricht sich aber einiges davon.

Simon Glaser verschwindet nach wenigen Schritten zwischen den mannshohen Pflanzen. Zu hören ist der Betriebsleiter des Ottersweierer Aspichhofs aber immer noch. Er erzählt mit spürbarer Begeisterung von den Eigenschaften der Pflanze, was sie mag und was ihr nicht so gefällt, schließlich zieht er ein Exemplar aus dem Boden, um die Wurzel zu erläutern.

Was der junge Landwirtschafts-Experte, der an der Universität Hohenheim seinen Master of Science Agribusiness erworben hat, da in Händen hält, ist Hanf. Glasers Spannung, wie die erste Ernte ausfallen wird, ist mit Händen zu greifen.

Das vereint ihn mit Geschäftsführer Ewald Glaser: „Das kann was werden“, sagt der und meint den längerfristigen Anbau.