Corona-Impfung

Astrazeneca-Stopp sorgt für gähnende Leere im Kreisimpfzentrum Bühl

Ein Kreisimpfzentrum in Warteposition: Am Dienstagmorgen ist die Schwarzwaldhalle in Bühl aufgrund des Stopps für den Impfstoff von Astrazeneca menschenleer. Beinahe jedenfalls.