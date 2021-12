Auch ohne Begrünung teuer: Mediathek in Bühl muss saniert werden

Die Fassade der Bühler Mediathek ist in die Jahre gekommen – und eine Sanierung ist nicht günstig zu haben. Rund 250.000 Euro sind laut Oberbürgermeister Hubert Schnurr für die Arbeiten veranschlagt. Und das, obwohl man auf eine Begrünung verzichtet.

Mittel für die Sanierung müssten im Haushaltsplan für 2022 eingestellt werden, erläuterte Schnurr auf Nachfrage dieser Redaktion. Eine mögliche klimafreundliche Begrünung der Fassade wurde laut Stadtverwaltung allerdings unter anderem aus Kostengründen wieder verworfen.

Das war unlängst auch in einer Gemeinderatssitzung erwähnt worden. Die Begrünung sei „nicht sinnvoll, auch aus technischen Gründen“, sagte Schnurr nun. Einen entsprechenden Prüfungsauftrag an die Verwaltung habe es gegeben, daraufhin habe man den Stadträten verschiedene Varianten vorgestellt.

Doch auch, wenn man sich im Gemeinderat für die preisgünstigere Variante ohne Grün entschieden hat – an den Arbeiten an sich führt kein Weg vorbei. „Die Fassade muss saniert werden“, machte der OB klar.

Abblätternde Fassade an der Mediathek Bühl

Es handle sich um eine Spachtelfassade, die immerhin fast 20 Jahre alt sei. Die optischen Schönheitsfehler sind auch für Laien klar erkennbar.

Egal, von welcher Seite man sich der Mediathek inzwischen nähert, prägen dunkle Flecken das Bild, die abblätternde, verfärbte Fassade lenkt ab von der schlichten Formensprache des durch seine ungewöhnlichen Fensterfronten auffallenden Gebäudes. Dieses gehört zu den Bauwerken, die der Ende 2019 verstorbene Bühler Architekt Dieter Wurm in seiner Heimatstadt gestaltetet hat.

Doch die im Lauf der Zeit entstandenen Mängel an der Mediatheks-Fassade gehen über das rein Optische hinaus: Die Außenhülle habe auch Risse und es dringe Feuchtigkeit ein, sagte Schnurr. Selbst in Zeiten klammer Kassen ist das kein akzeptabler Zustand für ein Gebäude, in dem rund 42.000 Medien verwahrt werden.