Dürre setzt Landwirtschaft zu

Auf dem Aspichhof in Ottersweier will man das knappe Wasser besser nutzen

In Ottersweier läuft ein Experiment: Mit welcher Methode der Bodenbearbeitung wird das Wasser am besten genutzt? Der Aspichhof erhofft sich Aufschlüsse, wie die Landwirtschaft in trockenen Zeiten aufrechterhalten werden kann.