Das Thema hat ein enormes Potenzial: Bühler Unternehmen präsentieren sich und locken mit Stellen, es geht um IT-Sicherheit in kleinen Unternehmen und auch der Spaß kommt nicht zu kurz.

Das Gewerbegebiet Oberbruch ist das jüngste in Bühl und es geht steil bergauf. Bei der Bühler Expo am Sonntag, 2. April, öffnen sich Pforten und an diesem Aktionstag rückt auch ein Novum in den Vordergrund, Bühl bekommt einen Zwetschgenstadt-Ballon. Beim Aktionstag werden zunächst kleine Exemplare in Oberbruch startet, mit denen eine richtige Fahrt mit dem zwetschgenblauen Ballon gewinnen kann.

Bühl zeigt erstmals Modell des künftigen Zwetschgenstadt-Ballons

Wer eine interessante Stelle sucht oder eine Ausbildung anvisiert, dem eröffnen sich bei der Bühler Expo mit insgesamt 24 Anlaufstellen und 13 Unternehmen Zukunftsperspektiven. „Die Stadt Bühl wird auch erstmals ein Modell unseres künftigen Zwetschgenstadt-Ballons zeigen.

Damit verbunden gibt es einen Wettbewerb, bei dem man eine richtige Ballonfahrt gewinnen kann“, verrät Oberbürgermeister Hubert Schnurr das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Bühler Grafiker und Künstler Heinz Wendling. „Seit meiner Jugend, als sich selbst ein paar Markt mit der Zwetschgenernte verdient habe, lässt mich die blaue Frucht nicht mehr los. Ich freue mich schon darauf, wenn er sich nach der Fertigstellung erstmals in dem satten Zwetschgenblau in die Luft erhebt“, schwärmt er.

„Wer die Ballonfahrt gewinnen möchte sollte am Aktionstag in Oberbruch an dem Wettbewerb teilnehmen, wenn wir die vielen mit Helium gefüllten Miniatur-Ballons steigen lassen“, erklärt Marion Schemel von der Wirtschaftsförderung den Wettbewerb. Der blaue Luftballon, der am weitesten fliegt, gewinnt. „Die Karten für die Teilnahme kann man bereits ab dem 27. März im Bürger-Service-Center und natürlich auch direkt am Aktionstag in Oberbruch kaufen“, so Corina Bergmaier, Leiterin der Wirtschaftsförderung.

Gewerbegebiet in Oberbruch entwickelt sich zum Erfolgsmodell

Das mit rund zehn Jahren noch relativ junge Gewerbegebiet entwickelt sich zum Erfolgsmodell. „Wir haben wirklich viele Interessenten, die sich dort ansiedeln möchten. Aber wir haben aufgrund der limitierten Fläche gewisse Kriterien für eine Ansiedlung“, nennt Corina Bergmaier die Qualität der angesiedelten Firmen. Die Expo biete für diese Unternehmen eine hervorragende Plattform, um sich künftigen Fachkräfte und Azubis zu präsentieren.

„Es ist wirklich interessant, wie breit aufgestellt die 13 Unternehmen sind, die sich am 2. April von 11 bis 17 Uhr vorstellen“, listet Bergmaier auf: Vom Werbewerk Bäuerle über Zweirad Ruhr und dem IT-Systemhaus Schultheiß, Langner & Co bis zu Ring Maschinenbau, die dort Maschinen zur Lederproduktion fertigen“, zählt sie auf.

Es gibt auch große Player wie etwa das Elektronikunternehmen G.O. Engineering mit mehr als 100 Mitarbeitern. „Ach Handwerk ist mit Friedrich Klöpfer Heizung, Sanitär und Solar sowie der Schreinerei Artur Seiler präsent“, spannt sie den Rahmen vom Handwerk bis zur IT-Sicherheit im Cyber-Bereich. Selbst der Autobahn-Dienstleister Via Solutions ist im Gewerbegebiet angesiedelt, ebenso die Lohnsteuerhilfe, das BVSV-Gewerbezentrum, der Hausmeister-Service Ingo Huh und nicht zu vergessen die Stadtwerke.

Dabei verspricht der Infotag nicht nur einen Blick hinter die Kulissen. „Alle bieten ein interessantes Rahmenprogramm. Etwa eine Trial-Bike-Show mit den Bike-Brothers bei Zweirad Fuhr, die Rettungsstaffel des DRK-Kreisverbandes Bühl-Achern und die Feuerwehr mit der großen Drehleiter und Einsatzfahrzeugen. „Es ist wirklich für jeden etwas dabei. Auch die Initiative Radeln ohne Alter ist mit den Rikschas vor Ort“, sagt Marion Schemel von der Wirtschaftsförderung.