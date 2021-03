Was besagt Paragraf 34?

Der Paragraf des Baugesetzbuches wurde 1960 eigentlich als Übergangsregelung ins Baugesetzbuch für alle Quartiere eingeführt, für die es keinen Bebauungsplan gibt. Er hat sich als unglaublich zäh erwiesen. Weil Personal und Geld in den Stadtplanungsämtern der Kommunen fehlen, gibt es auch mehr als sechs Jahrzehnte später keine flächendeckenden Bebauungspläne in Deutschland. Das Personal in den kommunalen Planungsämtern reicht dafür nicht annähernd.

So regelt Paragraf 34 die „Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile“. Neubauten sollen sich „nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen“. Die Wertung der Projekte und ihrer Dimensionen führt regelmäßig zu Streit und landet nicht selten vor Verwaltungsgerichten, die fast immer sehr großzügig sind.