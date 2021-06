Aus für den Testanbieter am Bühler Kirchplatz

Die Stadt Bühl hat den Vertrag mit dem Testanbieter im Zelt am Kirchplatz gekündigt und einen anderen Dienstleister verpflichtet. Nach Auskunft der Stadt seien die festgestellten Mängel bei einer Überprüfung der Grund für diesen Schritt gewesen. Obwohl die Stadt nach Beginn der ersten Beschwerdewelle aus der Bevölkerung eine Chance zur Nachbesserung eingeräumt hatte, bekam die Stölting-Gruppe aus Gelsenkirchen die Situation nicht in den Griff.

Immer wieder kehren die jungen Leute an das Testzelt zurück, diskutieren und deuten ständig auf ihre Handys. Unterdessen wird die Warteschlange am frühen Freitag Abend trotz online-Voranmeldung immer länger. Trotz online-Termin eine satte halbe Stunde warten und dann kein Ergebnis auf dem Handy lässt den Unmut bei den getesteten Bühlern weiter steigen. Ein anderes Paar muss auf dem Weg zum reservierten Essen umdrehen, weil ein Testergebnis fehlt. Nun hat die Stadtverwaltung die Reißleine gezogen und den Vertrag mit dem Dienstleister kurzum gekündigt. Am Freitag soll ein neuer in einem eigenen Zelt beim Kirchplatz an den Start gehen.

Der neue Anbieter will seinen Service dem Vernehmen nach ohne vorherige Anmeldung anbieten, weil er damit bessere Erfahrungen gemacht habe. Zuvor ist die Flut der Beschwerden aus der Bevölkerung nicht abgerissen, obwohl die Stadt Bühl dem Dienstleister eine dreitägige Frist zur Nachbesserung eingeräumt hatte. „Es gab eine Überprüfung durch das Gesundheitsamt. Die dabei festgestellten Mängel waren für die Entscheidung der Stadt Bühl maßgebend, den Vertrag mit dem Dienstleister vorzeitig zu kündigen“, bestätigte Pressesprecher Matthias Buschert nach Recherchen des ABB.

Was dann aber nach dieser Prüfung der ausschlaggebende Mangel für die Kündigung der Stölting-Gruppe war, blieb zunächst unklar. Die Anfrage beim Gesundheitsamt im Landratsamt Rastatt brachte gestern am späten Nachmittag jedoch Klarheit. „Es gab von Seiten unseres Gesundheitsamts gemeinsam mit der Stadt Bühl und der Ortspolizeibehörde eine unangemeldete Kontrolle. Die Ausstattung wurde als dürftig bemängelt. Des Weiteren wurden Mängel festgestellt, dass Benachrichtigungen im Falle einer Positivtestung an unser Gesundheitsamt nicht weitergegeben wurden. Und es kamen noch Beschwerden, dass es von Seiten des Betreibers EDV-Probleme gab und Menschen fälschlicherweise eine Negativbescheinigung bekommen haben und andere personenbezogene Daten in der Bescheinigung vermerkt waren“, teilte die Pressestelle gestern gegenüber dem ABB mit.

Immer wieder war es in dem kleinen Testzelt direkt in der Innenstadt zentral neben der Kirche zu misslichen Vorfällen gekommen. Gegenüber dem ABB war die Rede von fehlender Schutzkleidung der Mitarbeiter des Gelsenkirchener Dienstleisters Stölting Service Group, von Gesichtsmasken, die unter dem Kinn hingen, von unzulässigem Andrang im Testzelt ohne Mindestabstand sowie „aberwitzig schnellen Testergebnissen“ noch bevor die Testpersonen das Zelt kurz nach dem Abstich verlassen hatten.

„Wir haben da ein Auge drauf und bitten das Gesundheitsamt die Situation zu überprüfen“, hatte Bürgermeister Wolfgang Jokerst nach der ersten Beschwerdewelle versichert. Wer nun der neue Anbieter ist, der am Freitag seine eigenen Zelte am Rande des Kirchplatzes aufschlägt wollte die städtische Pressestelle noch nicht offenbaren. Nur soweit: Der Anbieter soll diesmal nicht aus dem Ruhrgebiet, sondern vielmehr aus der Region sein und sich um die Bühler Bürger kümmern. Dem Vernehmen nach setzt der neue Anbieter nicht auf die online-Anmeldung, sondern in erster Linie auf ein direktes Angebot im Testzelt. Dies war auch im Sinne der Bühler Stadtverwaltung, die Wert auf eine engmaschige Teststrategie für ihre Bürger in Bühl legt. Neben dem Testzelt auf dem Schaeffler-Parkplatz mit dem Auto soll vor allem die städtische Gastronomie und der Einzelhandel von der direkten Testmöglichkeiten profitieren.