Das ist richtig. Bei 2.500 Einwohnern in rund 1.150 Haushalten haben wir natürlich viel Ziel- und Quellverkehr. In jedem Haushalt gibt es im Schnitt mehr als ein Auto. Da können Sie sich vorstellen, was hier täglich bewegt wird, zumal es im Ort nur wenige Arbeitsplätze gibt. Mit anderen Worten: Die Menschen fahren am Morgen aus Weitenung raus und kommen am Abend wieder heim. Hinzu kommt der nicht unbeträchtliche Durchgangsverkehr.