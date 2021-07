Mehrtägige Exkursionen verboten

Ausflüge in der Region liegen bei Schulen und Kindergärten in Bühl im Trend

Mehrtägige Exkursionen sind wegen der Corona-Pandemie in diesem Schuljahr verboten. Auch Abschluss- und Studienfahrten fallen deshalb aus. London, Paris und Berlin werden an Schulen in Bühl durch Ausflüge in der Region ersetzt.