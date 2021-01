Eine 27-Jährige hat in Bühl für mehrere Notrufe wegen Lärmbelästigung gesorgt. Die Frau hatte sich ausgesperrt und versuchte, ihren Lebensgefährten zu wecken - ohne Erfolg. Stattdessen schlugen die Nachbarn Alarm.

Ruhestörung am frühen Morgen

Als die Frau am Donnerstagmorgen von Ihrer Nachtschicht nach Hause kam, stellte sie fest, dass sie Ihren Haustürschlüssel in der Wohnung vergessen hatte, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Daher versuchte sie gegen 7:00 Uhr, vom Balkon aus an ein Fenster zu klopfen, um Ihren schlafenden Lebensgefährten auf ihre Lage aufmerksam zu machen.

Mehrere Anwohner wählten daraufhin den Notruf, um eine Lärmbelästigung zu melden. Als die Polizeibeamten bei der Wohnung ankamen, konnte der Lebensgefährte mit deren Hilfe aus dem Tiefschlaf geweckt werden, so dass die junge Frau zurück in Ihre Wohnung konnte.