Aussagen widersprüchlich: Autofahrer kollidieren in Bühl frontal miteinander

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr auf der Bundesstraße 3 in Bühl. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die Fahrerin eines Volkswagens von Bühl kommend in Richtung Ottersweier unterwegs, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Als die Frau über den Abbiegestreifen in die Robert-Koch Straße einfahren wollte, kollidierte sich mit einem Wagen der Marke Mercedes. Dieser kam aus der entgegengesetzten Richtung. Im Einmündungsbereich zwischen B3 und Robert-Koch Straße kam es so zum frontalen Zusammenstoß beider Autos.

Weil es sich um eine Kreuzung handelt, die durch Ampeln geregelt wird und die Angaben der beiden Autofahrer nicht übereinstimmen, sucht die Polizei nun Zeugen.

Hinweise erbeten Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden aufgerufen, sich bei den ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer (0 72 23) 99 09 70 zu melden.