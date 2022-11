Der Verband Natürlicher Weihnachtsbaum ist als Lobbyorganisation klar gegen Plastik. In puncto Ökobilanz, Kreislaufwirtschaft und Artenvielfalt sei dem natürlichen Weihnachtsbaum keiner gewachsen. „Er ist deutlich klimafreundlicher als der Plastikbaum aus Fernost“, so Vorsitzender Benedikt Schneebecke. „Der Weihnachtsbaumanbau steht im Einklang mit der Natur und schadet auch dem durch Wetterextreme und Käferbefall geschwächten Wald nicht.“ In den Verkauf kämen Bäume aus Kulturen, die mit einer ausgeglichenen CO 2 -Bilanz immer wieder nachgepflanzt werden. Nach Berechnungen des Ellipsos-Instituts (Montreal) müsste man einen Plastikbaum mindestens 17 Jahre nutzen, damit seine Ökobilanz dem eines Naturbaumes entspricht. Das PVC oder Polyethylen sei nicht biologisch abbaubar.