In Bühl gibt es immer weniger Auszubildende – es fehlt die Anerkennung

Auszubildende in Bühl sehen sich durch den Schulunterricht und die Arbeit im Betrieb gut auf das Berufsleben vorbereitet. Doch im Vergleich zum Studium mangelt es der Ausbildung an Anerkennung.

Als angehender Kfz-Mechatroniker ist Sandro Götz aus Stollhofen systemrelevant. In seinem Lehrbetrieb, dem Autohaus Müller in Stollhofen, konnte der 22-Jährige deshalb weiterarbeiten, als die Gewerbeschule in Bühl wegen der Corona-Pandemie schließen musste.

„Drei bis vier Wochen hatten wir keinen Unterricht. Da haben wir im Betrieb gearbeitet. Die Theorie haben die Lehrer anschließend mit uns online schnell nachgeholt“, berichtet Götz. Er hat das Abitur gemacht und dann einen anderen Weg als drei viertel seiner Klassenkameraden gewählt.

Anstatt zu studieren, beginnt er im September 2018 eine duale Ausbildung. „Ich wollte nicht nochmal so viele Jahre lernen. Am liebsten wäre ich gleich arbeiten gegangen“, erzählt Götz.