Auto brennt auf der L 76 zwischen Oberbruch und Moos komplett aus

Am Samstagnachmittag hat ein Auto auf der L 76 bei Bühl Feuer gefangen. Die Ursache des Brandes ist vermutlich ein technischer Defekt.

Zwischen den Bühler Stadtteilen Oberbruch und Moos hat am Samstagnachmittag ein Auto gebrannt. Wie die Polizei berichtet, konnten die Insassen das Auto rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Eine dreiköpfige Familie war mit ihrem Auto auf der L76 unterwegs, als sie Rauch aus dem Motorraum bemerkte, der dann nach und nach auch in den Innenraum des Fahrzeugs überging. Daraufhin parkte der Fahrer das Auto gegen 16.40 Uhr am Straßenrand. Laut Angaben der Polizei Offenburg ging der Rauch daraufhin schnell in ein Feuer über.

Beim Eintreffen der Polizei stand das Auto bereits in Flammen. Die Feuerwehren aus Bühl, Oberbruch und Moos waren im Einsatz. Auch ein Rettungswagen war vorsorglich vor Ort. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die L76 gesperrt.

Die Polizei Offenburg geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. In Folge des Unfalls lief Öl aus dem Fahrzeug in die Wiese neben der Fahrbahn. Deshalb beschäftigt sich nun das Umweltamt mit dem Fall.