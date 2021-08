Auto erfasst Seniorin in Bühl-Neusatz

Bei einem Unfall in Bühl-Neusatz ist am Mittwochabend eine ältere Fußgängerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine Pkw-Fahrerin auf der Straße „Im Schlosswinkel“ in Richtung der Schwarzwaldstraße unterwegs. Kurz nach 19 Uhr wollte sie hier nach rechts in Richtung Dorfmitte abbiegen.

Dabei nahm ihr die um diese Uhrzeit tief stehende Sonne die Sicht, sodass sie eine auf der Straße bergabwärts laufende Seniorin zu spät bemerkte. Obwohl das Fahrzeug die Frau nur leicht berührte, stürzte diese auf die abfallende Straße und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.