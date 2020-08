Auto kracht auf A5 bei Bühl in die Lärmschutzwand

Kurz nach 12 Uhr wurde der Polizei am Montag ein Unfall auf der A5 gemeldet, der sich in nördlicher Fahrtrichtung kurz vor der Tank- und Rastanlage bei Bühl ereignet hat. Ersten Informationen zufolge soll nur ein Auto beteiligt gewesen sein. Das Fahrzeug ist in die Lärmschutzmauer am rechten Fahrbahnrand gekracht.

Es sollen zwei Personen leicht verletzt worden sein. Die rechte Fahrspur war zunächst gesperrt. Seit kurz vor 13 Uhr ist die Fahrbahn laut Polizei aber wieder frei. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 10.000 Euro.

BNN