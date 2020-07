Bühlertal

Autofahrer kommt von Straße ab und wird schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am Samstagabend auf der L83a, Ortsausgang Bühlertal in Richtung Bühl-Neusatz, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache war er zuvor von der Fahrbahn abgekommen, wie das Polizeipräsidium Offenburg am Sonntag mitteilte.