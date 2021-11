Autofahrer stößt mit Fahrradfahrer in Bühl zusammen

Ein 29-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwoch in Bühl mit einem Auto zusammengestoßen. Er war offenbar ohne montierte Bremsen und mit schlechten Reifen unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 29-Jährige am Mittwoch gegen 17 Uhr auf dem Gehweg an der Industriestraße in Bühl entgegen der Fahrtrichtung. Ein 25-jähriger Autofahrer fuhr aus dem Gelände einer Tankstelle auf die Straße und stieß hierbei mit dem Fahrradfahrer zusammen.

Der 29-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Bühl gebracht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge waren am Fahrrad keine Bremsen montiert, außerdem war das Reifenprofil mangelhaft. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.