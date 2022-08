Autofahrerin kollidiert mit 15-jähriger Radlerin in Bühl-Altschweier

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag in Bühl-Altschweier mit einer 15-jährige Fahrradfahrerin frontal zusammengestoßen.

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagabend in Altschweier mit einer Radlerin kollidiert. Wie die Polizei informierte, war die Fahrerin gegen 21.35 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Bühlertalstraße in Richtung der Hauptstraße unterwegs.

Dabei habe sie eine 15-jährige Fahrradfahrerin zu spät bemerkt, welche gerade einen Fußgängerüberweg auf Höhe der Lammstraße überquerte, hieß es in der Mitteilung weiter.

Die Radlerin wurde frontal vom Auto der 48-Jährigen erfasst. Die Jugendliche wurde zur Beobachtung in das Klinikum nach Baden-Baden gebracht. Am Auto und Fahrrad entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.500 Euro.