Kurz vor dem Beginn bricht Hektik aus. Die Zeitschaltuhr versagt ihren Dienst. Die Weihnachtsbäume, die Sterne und der Bollerwagen mit den Heuballen bleiben im Dunkeln. Dabei stehen die ersten Schaulustigen schon vor dem Haus.

Doch nach wenigen Augenblicken hat Claire-Janine Ruckmich die Technik neu gestartet und es ward Licht in ihrem Vorgarten in Balzhofen.

Sie und ihre Familie machen mit beim Adventslichterweg, den die Dorfgemeinschaft zum zweiten Mal organisiert hat. Corona gab im vergangenen Jahr den Anlass zur Premiere. Elke Meier von der Dorfgemeinschaft sagt: „Wir haben wegen der Pandemie gedacht, dass wir etwas machen müssen, um den Menschen Freude in der Adventszeit zu bereiten.“

Die Resonanz war ganz toll. Elke Meier, Organisatorin

Gemeinsam mit Elisabeth Künstel stellte sie ein Konzept auf die Beine, das 2020 einschlug wie eine Bombe: „Die Resonanz war ganz toll.“ Die Dorfgemeinschaft suchte Abnehmer für 24 durchnummerierte Holztafeln. Die Teilnehmer bauten an ihren Häusern weihnachtlich dekorierte Stationen auf, in die sie die Nummer integrierten. Jeden Tag im Dezember bis Weihnachten leuchtete eine weitere Station auf.

Bürger in Bühl-Balzhofen stecken viel Arbeit in den Adventslichterweg

Die Balzhofener zeigten nicht nur enorme Kreativität, sondern steckten auch reichlich Arbeit in ihre Kunstwerke. Die Spaziergänger wandelten abends im Dorf vorbei an einer Winterlandschaft mit historischen Sportgeräten, einem riesigen Nikolaus-Thron oder einem Lebkuchenhaus.

Auch Claire-Janine Ruckmich lief den Weg mit ihrem Mann und ihrem Sohn oft ab: „Es war toll, was sich die Leute haben einfallen lassen.“ Als die Dorfgemeinschaft in diesem Jahr neue Teilnehmer suchte, hob sie gleich die Hand. Sie übernahm die Nummer 4, die nach gelösten Zeitschaltuhr-Problem an diesem Sonntag erstmals aufleuchtete.

Infos zum Adventslichterweg Die Idee: Der Adventslichterweg in Balzhofen umfasst 24 Stationen an 24 Häusern. Seit dem 1. Dezember leuchtet jeden Tag eine weitere Station auf, bis der Weg an Heiligabend komplett ist. Das letzte Törchen geht in der St.-Anna-Kapelle auf. Nach Weihnachten bleiben die Stationen noch bis zum 6. Dezember stehen. Die Teilnehmer: Alle Stationen gestalten Anwohner in Eigeninitiative. Manche schließen sich dafür auch mit ihren Nachbarn zusammen. Die meisten Teilnehmer der Premiere des vergangenen Jahres haben ihre Nummer an Bekannte weitergereicht. Es gibt aber auch einige Wiederholungstäter. Corona: Spaziergehen unter freiem Himmel – der Adventslichterweg läuft kaum Gefahr, zum Superspreading-Event zu werden. Die Organisatoren appellieren aber an alle, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Dazu gehört vor allem: Abstand halten. Frühere Ideen wie ein Glühweinausschank am Wochenende wurden gestrichen.

Dass die Teilnehmer im vergangenen Jahr die Latte sehr hoch gehängt haben, schreckte sie nicht ab. Auch Roland und Claudia Meier hatten 2020 mit einer Art Weihnachtschaukasten ein filigranes Kunstwerk geschaffen. Diesmal sind sie wieder dabei.

Spaziergänger und Gastgeber kommen beim Adventslichterweg ins Gespräch

„Wir hatten noch eine Idee und haben gleich gesagt, dass wir die dann im nächsten Jahr machen“, sagt Claudia Meier. Deshalb haben sie ihre Nummer 17 behalten. Was die beiden sich dafür haben einfallen lassen, wollen sie noch nicht verraten.

Neben den kreativen Stationen freut sich Claudia Meier vor allem über das Gemeinschaftsgefühl, das der Weg erzeugt. „Wir sind mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen, auch mit Fremden“, schildert sie ihre Erfahrungen vom vergangenen Jahr. Der Adventsweg ist etwas fürs Auge und die Seele.

Damit sich jeder zurechtfindet, hat die Dorfgemeinschaft einen Flyer herausgegeben, in dem die Stationen eingezeichnet sind. So kann jeder seinen Abendspaziergang planen. Von Gedankenspielen, an den Wochenenden einen Glühweinausschank oder zum Ende hin ein kleines Fest zu veranstalten, mussten sich die Organisatoren wegen Corona verabschieden.

Meier hofft, dass das 2022 möglich sein wird. Zweifel, dass Balzhofen den begehbaren Adventskalender auch dann wieder realisiert, hat sie nicht: „Wir haben schon wieder die ersten Interessenten für die Nummern.“

Stationen in Bühl-Balzhofen stehen bis zum 6. Januar

In diesem Jahr bleibt es bei einem Minimal-Rahmenprogramm. Mitglieder des Musikvereins wollen jeden Sonntag zwischen 17 und 19 Uhr Weihnachtslieder an den Stationen spielen.

Und so erklingt auch vor dem Haus von Claire-Janine Ruckmich „Kling, Glöckchen, klingelingeling“, als ihre Station an diesem Sonntag in Betrieb geht. Die Zeitschaltuhr muss bis zum Dreikönigstag durchhalten. So lange bleiben die Stationen des Lichterwegs stehen.